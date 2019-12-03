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03.12.2019,  
13:29
Текст:  Руслан Мельников

Использование загоризонтного "Контейнера" в Арктике оценили в США

Американские эксперты проанализировали возможность применения российской радиолокационной станции загоризонтного обнаружения "Контейнер" в арктическом регионе. После появления первого "Контейнера" в Мордовии планы использования очередного такого комплекса на севере России уже озвучены в СМИ.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Как сообщает The Drive, комплекс 29Б6 "Контейнер" является мощной системой, которая состоит из отдельных высокочастотных передатчиков и приемников.

"Система обеспечивает фиксированное покрытие в одном конкретном направлении по дуге 180 градусов. По имеющимся сведениям, она может обнаруживать и отслеживать объекты на расстоянии от 1240 до 1864 миль (от 1995 до 3000 км - прим. "РГ") в зависимости от размера и типа цели, а также от погоды и других атмосферных условий", - отмечается в публикации.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг России

The Drive пишет, что подобные типы радиолокационных станций полезны для отслеживания движения целей на больших расстояниях, но не дают точной информации для наведения ракет "земля-воздух" или противоракетных перехватчиков. Зато они обеспечивают раннее предупреждение о потенциальных угрозах как часть интегрированной сети противовоздушной обороны. А благодаря большому диапазону действия "Контейнер" может располагаться на значительном расстоянии от границ, что делает его менее уязвимыми для атак противника.

"Установка на севере России системы 29Б6, направленной в сторону Арктики, имеет смысл и потенциально обеспечивает широкую возможность мониторинга воздушных и ракетных угроз в регионе, важность которого увеличивается. Радиус действия "Контейнера" позволит расположить его не за Полярным кругом, где строительство и поддержание работоспособности подобных объектов обходятся слишком дорого, а в более благоприятных условиях", - отмечает автор материала.

При этом "Контейнер" будет связан с российской комплексной сетью противовоздушной обороны. "Он обеспечит важное дополнительное радиолокационное покрытие на большие расстояния в Арктике", - резюмирует The Drive.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе мордовского населенyого пункта Ковылкино на боевое дежурство уже заступила первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения "Контейнер". Принцип действия этого комплекса заключается в использовании излучения электромагнитной энергии в ионосферу. Сигнал локатора отражается от ионосферы и дает возможность увидеть то, что происходит за горизонтом. С помощью "Контейнера" в Мордовии будет отслеживаться ситуация на западном и южном стратегических направлениях.

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