Закон Камчатского края от 29 ноября 2019 года № 396 "О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 27 ноября 2019 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 242 050,5 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 76 981 678,85900 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 76 981 678,85900 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) краевого бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда Правительства Камчатского края в сумме 50 000,00000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2021 год и на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 259 849,8 млн рублей и 280 311,4 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 69 059 040,82500 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 74 373 375,60993 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2021 год в сумме 69 059 040,82500 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 442 257,34593 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 74 073 375,60993 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 286 882,32876 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) краевого бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и профицит краевого бюджета на 2022 год в сумме 300 000,00000 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда Правительства Камчатского края на 2021 год в сумме 50 000,00000 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 50 000,00000 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 5 820 285,67900 тыс. рублей, прогнозируемый общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 5 963 300,27200 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 106 610,21900 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на 2021 и 2022 годы согласно приложению 51 к настоящему Закону.

5. В соответствии с Законом Камчатского края от 09.09.2011 № 628 "О дорожном фонде Камчатского края" утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камчатского края на 2020 год в размере 2 279 197,45417 тыс. рублей, на 2021 год и на 2022 год в размерах соответственно 2 625 705,16816 тыс. рублей и 2 443 626,99393 тыс. рублей.

Статья 2

1. В целях улучшения администрирования, а также повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в краевой бюджет, закрепить основные доходные источники краевого бюджета за главными администраторами доходов краевого бюджета, осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей в краевой бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского края, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. В целях улучшения администрирования закрепить основные источники финансирования дефицита краевого бюджета за главными администраторами источников финансирования дефицита краевого бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Установить, что в краевой бюджет в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов подлежат зачислению:

1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, настоящим Законом;

2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края, местными бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону.

4. Учесть в краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов поступление доходов краевого бюджета согласно приложениям 4 и 41 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что часть прибыли государственных унитарных предприятий Камчатского края (без учета субсидий, полученных из краевого бюджета на поддержку сельского хозяйства), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, учитывается в доходах краевого бюджета и подлежит перечислению в краевой бюджет по итогам работы указанных предприятий за отчетный финансовый год в размере 25 процентов.

2. Установить, что исчисление суммы прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет в соответствии с установленным размером, осуществляется государственными унитарными предприятиями Камчатского края самостоятельно.

3. Установить, что перечисление в краевой бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Камчатского края, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за отчетный финансовый год производится ими не позднее 15 мая текущего финансового года.

Статья 5

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

а) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 61 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

4) ведомственную структуру расходов в части краевых инвестиционных мероприятий:

а) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону;

5) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону;

6) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 111 к настоящему Закону;

7) распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета, на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

8) распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 131 к настоящему Закону;

9) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

10) распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 151 к настоящему Закону;

11) распределение субсидий бюджетам поселений, предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону;

12) распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов), предоставляемых из краевого бюджета:

а) на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону;

13) программу государственных внутренних заимствований Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону;

14) программу государственных гарантий Камчатского края в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

15) распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону;

16) распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций краевых государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета, и на выполнение государственных полномочий Камчатского края в части оплаты труда работников предусматриваются главным распорядителям средств краевого бюджета с учетом увеличения с 1 октября 2020 года на 3,8 процента.

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций государственных органов Камчатского края, финансируемых из краевого бюджета, в части оплаты труда работников, занимающих должности служащих, а также работающих по профессиям рабочих, предусматриваются главным распорядителям средств краевого бюджета с учетом увеличения с 1 октября 2020 года на 3,8 процента.

Статья 7

1. Правительство Камчатского края вправе осуществлять государственные внутренние заимствования в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2021 год в сумме 4 737 609,93027 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в размере 0,0 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2022 года в сумме 4 573 842,86027 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в размере 0,0 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2023 года в сумме 4 110 075,79027 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Камчатского края в размере 0,0 тыс. рублей.

Статья 8

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений в Камчатском крае в размере 825,9.

Статья 9

1. Утвердить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае уровень расчетной бюджетной обеспеченности, равный 1,330.

2. Установить значения нормативов расходных обязательств в расчете на одного потребителя и значения расчетного удельного веса каждого вида расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов, в размерах согласно таблице:

Перечень расходов Норматив на одного городского потребителя бюджетных услуг (в рублях) Норматив на одного сельского потребителя бюджетных услуг (в рублях) Расчетный удельный вес каждого вида расходов в среднем по Камчатскому краю в общем объеме расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов (в долях) 1. Расходы на функционирование органов местного самоуправления муниципаль-ных образований в Камчатском крае 4 786 19 663 0,213 2. Расходы:

- на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (городского округа) и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (городского округа), организацию дорожного движения, дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организацию дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района (городского округа);

- на утверждение правил благоустройства территории поселения (городского округа), осуществление контроля за их соблюдением, организацию благоустройства территории поселения (городского округа) в соответствии с указанными правилами, а также организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (городского округа);

- на присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, межселенной территории муниципального района, а также изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

- на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения, содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения 13 317 5 230 0,221 3. Расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения (городского округа), между поселениями в границах муниципального района 332 223 0,005 4. Расходы на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразо-вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Камчатского края), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 147 214 215 431 0,527 5. Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплек-тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения (городских округов), организацию библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 469 2369 0,024 6. Расходы на обеспечение условий для развития на территории поселения (городского округа) физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (городского округа), обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района 155 365 0,005 7. Расходы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (городском округе), организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью 616 1132 0,006

Статья 10

1. Установить в соответствии с Законами Камчатского края от 01.04.2014 № 419 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае", от 04.12.2008 № 160 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае", от 07.12.2016 № 42 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии" на 2020 - 2022 годы годовой норматив расходов на осуществление государственных полномочий в части заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда специалистов, осуществляющих государственные полномочия, в расчете на одного специалиста:

1) для муниципальных образований, расположенных на территории Корякского округа - 827,8 тыс. рублей;

2) для Алеутского муниципального района - 886,3 тыс. рублей;

3) для остальных муниципальных образований в Камчатском крае - 767,7 тыс. рублей.

2. Установить в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края" на 2020 - 2022 годы норматив финансовых затрат в месяц на выполнение государственных полномочий Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края, в размере 1,617 тыс. рублей.

3. Установить в соответствии с Законом Камчатского края от 08.06.2015 № 606 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае" на 2020 - 2022 годы норматив финансовых затрат на проведение мероприятий по отлову и содержанию одного безнадзорного животного в размере 12,9147 тыс. рублей.

Статья 11

В соответствии с абзацем третьим пункта 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Камчатского края утверждается распоряжениями Правительства Камчатского края.

Статья 12

Установить, что Министерство финансов Камчатского края представляет в Законодательное Собрание Камчатского края ежемесячные отчеты о кассовом исполнении краевого бюджета по форме отчетности, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 13

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидий) предоставляются из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 7 к настоящему Закону, и при условии подтверждения получателями субсидий соответствующих расходов.

2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края или нормативными правовыми актами уполномоченных Правительством Камчатского края исполнительных органов государственной власти Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг" (за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи).

3. Предоставление юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется в соответствии с решениями Правительства Камчатского края.

Порядок предоставления указанных субсидий, если данный порядок не определен решениями Правительства Камчатского края, предусмотренными абзацем первым настоящей части, устанавливается соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе".

4. Предоставление юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Камчатскому краю, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется в соответствии с договором (соглашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия.

Решения о предоставлении указанных субсидий принимаются в форме постановлений Правительства Камчатского края в определяемом им порядке.

Порядок предоставления указанных субсидий, включая требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления, устанавливается соответствующими постановлениями Правительства Камчатского края.

Статья 14

1. Общий объем средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, определяется на основании предоставляемой по запросу Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае информации о размере денежных средств, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ в соответствующем муниципальном районе (городском округе) в Камчатском крае, рассчитываемом исходя из количества объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, предусмотренных в утвержденном постановлением Правительства Камчатского края перечне кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение указанных работ, и средней стоимости комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по видам, типам), определяемой на основании информации о ценах комплексных кадастровых работ, полученной не менее чем у трех подрядчиков, осуществляющих выполнение таких работ.

2. Распределение общего объема средств краевого бюджета, предусматриваемых на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, указанных в части 2 статьи 422 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" (далее - субсидии из федерального бюджета), между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае осуществляется по формуле:

С j = Собщ х Пр j / ∑Пр j …n, где

С j - размер субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, предоставляемой бюджету j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае, тыс. рублей;

Собщ - распределяемый между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае общий объем субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, сформированный за счет средств краевого бюджета и средств, направленных в краевой бюджет в виде субсидий из федерального бюджета;

Пр j - объем расходов j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае на выполнение комплексных кадастровых работ на территории j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае, определяемый по формуле:

Пр j ═ О x Ц, где

О - количество объектов недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, включенных в утвержденный постановлением Правительства Камчатского края перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ, определяемое органами местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае;

Ц - средняя стоимость комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости (по видам, типам), определяемая органами местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа) в Камчатском крае на основании информации о ценах комплексных кадастровых работ, полученной не менее чем у трех подрядчиков, осуществляющих выполнение таких работ;

n - количество муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, между бюджетами которых распределяется общий объем субсидии на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ.

Статья 15

Установить, что краевые государственные бюджетные и автономные учреждения не позднее 1 апреля текущего финансового года возвращают в краевой бюджет остатки субсидий, предоставленных им из краевого бюджета в отчетном финансовом году в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), на основании отчета о выполнении государственного задания, представленного органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении краевых государственных бюджетных или автономных учреждений.

Статья 16

1. В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" установить, что население, проживающее на территории Камчатского края, имеет право на поставку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

2. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на поставку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения по льготным (сниженным) тарифам на тепловую энергию является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

3. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на тепловую энергию осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона теплоснабжающим организациям из краевого бюджета.

4. В соответствии с пунктом 34 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", установить, что право на получение электрической энергии от энергоснабжающих организаций Камчатского края по льготным (сниженным) тарифам, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, имеют:

1) население, проживающее на территории Камчатского края, а также приравненные к нему категории потребителей (за исключением потребителей в нежилых помещениях в части электрической энергии, поставляемой на общедомовые нужды);

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели Камчатского края, осуществляющие деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также резиденты территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", осуществляющие деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков, и резиденты свободного порта Владивосток, осуществляющие деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления.

5. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, а также приравненным к нему категориям потребителей (за исключением потребителей в нежилых помещениях в части электрической энергии, поставляемой на общедомовые нужды) права на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам на электрическую энергию является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

Основанием для предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также резидентам территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", осуществляющим деятельность в области отдыха и развлечений, в части эксплуатации аквапарков, и резидентам свободного порта Владивосток, осуществляющим деятельность в области сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, права на поставку электрической энергии по льготным (сниженным) тарифам на электрическую энергию является необходимость обеспечения благоприятных условий для ускоренного развития экономики и социальной сферы Камчатского края, повышения конкурентоспособности товаров и услуг камчатских производителей, функционирования уникальных (не имеющих аналогов) для региона предприятий и проектов.

6. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом на электрическую энергию осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона энергоснабжающим организациям из краевого бюджета.

7. В соответствии с частью 26 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установить, что население, проживающее на территории Камчатского края, имеет право на предоставление услуг по холодному водоснабжению, водоотведению по льготным (сниженным) тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

8. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на предоставление услуг по холодному водоснабжению, водоотведению по льготным (сниженным) тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

9. Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом в сфере холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, из краевого бюджета.

10. В соответствии с пунктом 12 статьи 249 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" установить, что население, проживающее на территории Камчатского края, имеет право на получение услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным (сниженным) тарифам по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаемым Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

11. Основанием для предоставления населению, проживающему на территории Камчатского края, права на получение услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным (сниженным) тарифам по обращению с твердыми коммунальными отходами является недопустимость повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

12. Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, от разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным (сниженным) тарифом по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется за счет субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 13 настоящего Закона организациям, осуществляющим предоставление услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, из краевого бюджета.

13. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 "О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)" финансовое обеспечение (возмещение) гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) потребителям (покупателям) электрической энергии (мощности) на территории Камчатского края, недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) осуществляется за счет субсидий, предоставляемых им в соответствии со статьей 13 настоящего Закона из краевого бюджета в пределах средств, полученных в виде безвозмездных целевых взносов в краевой бюджет в соответствии с заключенным между ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" и Правительством Камчатского края соглашением (договором) о безвозмездных целевых взносах.

Статья 17

1. В соответствии со статьей 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации из краевого бюджета для целей закупки и доставки топлива, муки в Камчатский край могут быть предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам.

2. Определить общий объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам в 2020 году в сумме 1 000 000,00000 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 1 000 000,00000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 000 000,00000 тыс. рублей.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми из краевого бюджета юридическим лицам, в размере одной четвертой ключевой ставки Банка России, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

4. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам, одновременно отвечающим следующим условиям:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед краевым бюджетом и по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженности);

2) отсутствие проведения в отношении юридического лица процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности (банкротства);

3) наличие обоснованной потребности в оборотных средствах для целей закупки и (или) доставки топлива, муки в Камчатский край.

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором о предоставлении бюджетного кредита, способами, предусмотренными пунктом 3 статьи 932 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетный кредит не предоставляется.

6. Обязательным условием предоставления бюджетного кредита юридическому лицу является проведение Министерством финансов Камчатского края предварительной проверки финансового состояния юридического лица - получателя бюджетного кредита, его гаранта или поручителя. Предварительная проверка финансового состояния лиц, указанных в настоящей части, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края для осуществления анализа финансового состояния принципала в целях предоставления государственной гарантии Камчатского края.

Обязательными условиями предоставления бюджетного кредита, включаемыми в договор о его предоставлении, являются согласие получателя бюджетного кредита на осуществление Министерством финансов Камчатского края и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Юридическое лицо, претендующее на получение бюджетного кредита, направляет на имя Губернатора Камчатского края заявку на получение бюджетного кредита с указанием суммы, срока возврата бюджетного кредита, с приложением документов, перечень которых утверждается нормативным правовым актом Министерства финансов Камчатского края.

8. Решение о предоставлении из краевого бюджета бюджетного кредита юридическому лицу принимается Правительством Камчатского края на основании заключения Министерства финансов Камчатского края, подготавливаемого в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки юридического лица, и оформляется распоряжением Правительства Камчатского края.

На основании распоряжения Правительства Камчатского края оформляется договор о предоставлении бюджетного кредита. Министерство финансов Камчатского края представляет Камчатский край в указанном договоре, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением.

9. До полного исполнения обязательств по бюджетному кредиту Министерство финансов Камчатского края или по его поручению уполномоченные лица ведут учет основных и обеспечительных обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении бюджетного кредита осуществляют проверку финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения.

10. Использование бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета юридическим лицам, осуществляется по целевому назначению.

В случае нецелевого использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.

Статья 18

Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных приложением 7 к настоящему Закону:

1) бюджетных ассигнований в объеме 50 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края, устанавливающим порядок расходования средств резервного фонда Правительства Камчатского края;

2) бюджетных ассигнований в объеме 200 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Иные дотации" раздела "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" классификации расходов бюджетов, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

3) бюджетных ассигнований в объеме 200 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на погашение задолженности по исполнительным листам;

4) бюджетных ассигнований в объеме 25 000,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад";

5) бюджетных ассигнований в объеме 559 109,04987 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, для исполнения расходных обязательств Камчатского края в случае недостаточности доходов краевого бюджета для их финансового обеспечения в соответствии с Законом Камчатского края от 08.02.2012 № 3 "О Резервном фонде Камчатского края";

6) бюджетных ассигнований в объеме 332 867,00000 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций краевыми государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Камчатского края, собственности муниципальных образований в Камчатском крае, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных автомобильных дорог, специализированных механизмов, оборудования и иного имущества, необходимых и (или) используемых для обеспечения нормального функционирования, улучшения и строительства автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

Статья 19

Установить, что оплата услуг организаций, осуществляющих переводы денежных средств гражданам, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, осуществляется в размерах, не превышающих 1,5 процента (в том числе налог на добавленную стоимость) переводимых денежных средств.

Статья 20

В соответствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что доходы краевого бюджета от добровольных взносов, пожертвований краевым государственным казенным учреждениям, поступающие в краевой бюджет, направляются на расходы, соответствующие целям, на достижение которых предоставляются добровольные взносы, пожертвования.

Статья 21

Приостановить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года действие пункта 1 части 1 статьи 10 Закона Камчатского края от 29.12.2014 № 569 "Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае" в части предоставления финансовой поддержки народным дружинам, участвующим в охране общественного порядка в Камчатском крае.

Губернатор Камчатского края В.И.Илюхин