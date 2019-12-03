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03.12.2019 13:22
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай уверенно идет к строительству торговой державы

На днях ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали совместную директиву, призывающую к высококачественному развитию торговли. Новый документ сосредоточен на таких вопросах, как оптимизация торговой структуры и повышение эффективности торговли, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Это меры направлены на то, чтобы Китай занял достойное место среди мировых торговых держав.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно документу, к 2022 году Китай планирует оптимизировать структуру торговли, значительно повысить ее эффективность и создать систему оценки для обеспечения высококачественного развития. Страна намерена продавать качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью и ускорить развитие интеллектуального производства, чтобы повысить конкурентоспособность китайских предприятий.

В последние годы из-за замедления экономики некоторых развитых стран и усиления протекционизма китайской торговле пришлось принять вызов. Ответом на сложности стало углубление торгово-экономического сотрудничества Китая со странами "Одного пояса и одного пути". Согласно статистике Главного таможенного управления КНР, в первые десять месяцев 2019 года общий объем импорта-экспорта между Китаем и странами "Одного пояса и одного пути" вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель оказался на 7 процентов выше темпов роста внешнеторгового оборота страны.

В совместной директиве указывается, что Китай намерен ускорить создание комплексных трансграничных пилотных зон электронной коммерции и активно участвовать в разработке правил для глобальной цифровой экономики. В первой половине 2019 года объем импорта Китая в сфере трансграничной электронной торговли вырос на 24,3% в годовом исчислении, до 45,65 миллиарда юаней. Руководство содержит призыв ускорить развитие новых торговых форм в целях стимулирования торговли.

Директива подчеркивает также необходимость ускорения развития современных услуг, особенно тех, что связаны с производством. Китай планирует постепенно переходить от переработки и производства товаров к проведению собственных исследований и разработок, расширять маркетинговые услуги и бренд-менеджмент, создавая большую добавленную стоимость через экспорт.

Кроме того, как представитель развивающихся стран Китай примет активное участие в разработке правил международной торговли, продвижении реформирования Всемирной торговой организации и переговорах по правилам многосторонней торговли, чтобы развивающиеся страны имели право голоса в системе глобального управления.

В документе отмечается, что Китай стремится придать больший вес и повысить привлекательность Китайского международного импортного ЭКСПО, а также расширить функции таких комплексных выставок, как Китайская выставка импортных и экспортных товаров и Китайская международная выставка торговли услугами.

Объем предварительных сделок, заключенных в ходе Второго Китайского международного импортного ЭКСПО, составил 71,13 миллиарда долларов. Это на 23% больше, чем объем сделок, заключенных по итогам прошлогодней выставки.

Директива также призывает продолжать реализовывать на внутреннем рынке Китая соглашение об упрощении процедур торговли в рамках ВТО и создавать передовую и справедливую бизнес-среду мирового класса.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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