Лавров видит возможность компромисса в карабахском урегулировании

Россия и Азербайджан считают, что в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе есть возможность найти компромисс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

По словам Лаврова, есть понимание того, что существуют возможности для достижения компромисса по урегулированию карабахского конфликта. Российская сторона признательна азербайджанским коллегам, что у них находят понимание идеи, продвигаемые Россией как в двусторонних контактах, так и качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Между тем в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Сергеем Лавровым указал на отсутствие прогрессе в урегулировании вокруг Нагорного Карабаха. При этом Баку рассчитывает на продолжение активного участия России в разрешении конфликтной ситуации.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 года Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями (Россией, США и Францией).