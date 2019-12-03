Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп. Она опубликовала в Twitter соответствующее видео.

В помещениях резиденции американского лидера установлены рождественские ели, стол с макетами статуи Свободы и моста "Золотые ворота" в Сан-Франциско. Лестницы украшены хвойными гирляндами. Камин в столовой декорирован красными розами.

Главным цветом праздничного убранства стал белый. Но есть и вкрапления красного. "Дух Америки сияет в Белом доме", - написала первая леди США.