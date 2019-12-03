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03.12.2019 13:30
Рубрика: Власть

Песков назвал цель закона о предустановке российского ПО

Текст: Кира Латухина
Отгородиться от кого-то в интернете невозможно, и у России такой задачи нет. Закон о предустановке российского программного обеспечения на гаджеты - антимонопольная деятельность, а не отгораживание. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На просьбу прокомментировать письмо ФБР о том, что они относятся к мобильным приложениям российского производства как к потенциальной контрразведывательной угрозе, Песков ответил: "Я имею удовольствие быть в состоянии отказаться комментировать действия и решения ФБР. Это российская продукция. Там были упомянуты программы, которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка".

Фото: iStock
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"Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю", - отметил он. - Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована".

По словам Пескова, "Россия ни от кого ни отгораживалась ни в интернете, ни в чем". "В интернете невозможно от кого-то огородиться: у нас нет такой задачи и намерения, и об этом неоднократно говорил президент. Россия в этом плане абсолютно открыта", -подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На приведенный журналистом пример якобы отгораживания в виде закона о предустановке отечественного софта и его действие в отношении компании Apple Песков возразил: "Это же не отгораживаться. Абсолютно не тождественно слову "отгораживаться", а тождественно слову "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире". "Здесь слово "отгораживание" с моей точки зрения неуместно", - заключил он.

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