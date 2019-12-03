Песков назвал цель закона о предустановке российского ПО

На просьбу прокомментировать письмо ФБР о том, что они относятся к мобильным приложениям российского производства как к потенциальной контрразведывательной угрозе, Песков ответил: "Я имею удовольствие быть в состоянии отказаться комментировать действия и решения ФБР. Это российская продукция. Там были упомянуты программы, которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих сегментах рынка".

"Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю", - отметил он. - Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована".

По словам Пескова, "Россия ни от кого ни отгораживалась ни в интернете, ни в чем". "В интернете невозможно от кого-то огородиться: у нас нет такой задачи и намерения, и об этом неоднократно говорил президент. Россия в этом плане абсолютно открыта", -подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На приведенный журналистом пример якобы отгораживания в виде закона о предустановке отечественного софта и его действие в отношении компании Apple Песков возразил: "Это же не отгораживаться. Абсолютно не тождественно слову "отгораживаться", а тождественно слову "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире". "Здесь слово "отгораживание" с моей точки зрения неуместно", - заключил он.