В Якутии пьяный отчим жестоко избил четырехлетнего ребенка

В Якутии завершено расследование уголовного дела об избиении жителем Хангаласского района четырехлетнего ребенка.

Дело было возбуждено после того, как в Интернете появились снимки жестоко избитого мальчика с информацией о том, кто поднял руку на малыша.

Следствие выяснило, что четырехлетний мальчик был избит пьяным отчимом ночью 12 октября 2019 года, когда мать ребенка находилась на суточном дежурстве. По словам обвиняемого, накануне вечером он выпил. Ночью малыш проснулся и попросил проводить его в туалет.

"Это разозлило мужчину, и он нанес ему удары руками по телу и голове", сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

Вернувшаяся утром с работы женищна обнаружила, что сын избит. Она незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Медики поставили мальчику диагноз: сотрясение головного мозга, множественные гематомы мягких тканей головы, век, туловища, а также рук и ног. После оказания необходимой медицинской помощи ребенок был выписан из больницы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.