В один день в Приамурье родились пять пар двойняшек

В управлении ЗАГСа по Амурской области 2 декабря зарегистрировали сразу пять пар двойняшек.

- Это историческое событие. За всю историю работы органов осуществляющих записи гражданского состояния в нашем регионе, такого не было, - рассказала "РГ" руководитель приамурского управления ЗАГСа Наталья Томилова.

Двойняшки родились в областной столице, в соседнем с Благовещенском селе Чигири и в Серышевском районе. Среди них шестеро девочек и четверо мальчиков. Есть и первенцы, и малыши, появившиеся на свет в результате второй и третьей беременности.