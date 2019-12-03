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03.12.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За хищения на космодроме Восточный глава стройфирмы получил 11 лет

Текст: Юрий Батин

Благовещенский городской суд приговорил генерального директора ООО "УСИО" Д.В.Вишневского к 11 годам заключения в колонии общего режима за хищения при строительстве космодрома Восточный. Кроме того, осужденный полностью возместит государству гигантский ущерб.

Как сообщается на сайте суда, Вишневский совершил две растраты, то есть дважды похитил вверенное ему чужое имущество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В феврале 2012 года Вишневский заключил договор с ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при "Спецстрое России" на работы по созданию на космодроме систем внешнего электроснабжения. "Дальспецстрой" по этому договору перечислил "УСИО" за два года более 1,9 миллиарда рублей. Впоследствии один из учредителей ООО (его имя и фамилию в материалах суда не раскрывают), предложил Вишневскому перечислять деньги на расчетные счета сторонних организаций, в том числе на счета аффилированных юридических и физических лиц. Гендиректор "УСИО" с этим согласился.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

"В период с февраля 2012 года по май 2014 года генеральный директор ООО "УСИО" Вишневский Д.В. умышленно, действуя совместно с организатором преступления, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, похитил путем растраты вверенные ему денежные средства в общей сумме 660 680 867 рублей 84 копейки, причинив Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере", - сообщает суд.

Еще 318,7 миллиона рублей Вишневский по той же схеме перечислил на счет сторонней организации из полученного полумиллиарда рублей по другому договору субподряда. Сделано это было по наущению того же учредителя.

В судебном заседании Вишневский вину не признал. Однако суд пришел к заключению, что она полностью подтверждается собранными доказательствами.

Суд приговорил расхитителя к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Вишневский был взят под стражу немедленно в зале суда.

Тем же приговором с Вишневского взыскано в пользу Российской Федерации в счет возмещения причиненного ущерба 660 680 867 рублей 84 копейки.

В пользу Министерства обороны Российской Федерации в счет возмещения причиненного ущерба с него взыскано 318 713 577 рублей 60 копеек.

Сохранен арест, наложенный на его имущество.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
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