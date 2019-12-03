Прикамье примет участие в III Всероссийском правовом диктанте

В течение недели, с 4 по 10 декабря 2019 года, любой желающий житель Пермского края в возрасте от 14 лет может принять участие в написании III Всероссийского правового (юридического) диктанта и проверить свои познания в юриспруденции.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте юрдиктант.рф. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции.

Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. Впервые в этом году отдельный блок вопросов будет посвящен теме государственной регистрации прав, геодезии и картографии.

Кроме того, 6 декабря в 12 часов по местному времени во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта.

В Перми местом проведения очного этапа традиционно выступит Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором в аудитории 87 пятого корпуса (улица Дзержинского, дом 2) организаторы зачитают тексты вопросов, а участники будут отвечать на них через электронные устройства.

Пермский филиал "Российской газеты" также принимает участие во всероссийском диктанте. 6 декабря диктатором на нем станет директор филиала Елена Чагина.

Справка "РГ"

Впервые Всероссийский юридический диктант прошел в стране в 2017 году по инициативе Ассоциации юристов России. Он состоялся во всех регионах России, а его 560 площадок посетили порядка 55 тысяч человек. В 2018 году к акции в очном и заочном формате присоединились уже более 165 тысяч россиян. В прошлом году Пермский край занял седьмое место из регионов России по числу участников Юридического диктанта.

Соорганизаторами акции являются Ассоциация юристов России и "Деловая Россия", партнерами выступили Министерство иностранных дел Российской Федерации, ФГБУ "Редакция "Российской газеты", Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Европейская Юридическая Служба.