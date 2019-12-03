В Нижегородской области насмерть замерз 10-летний мальчик

В городе Перевоз Нижегородской области произошла трагедия - 10-летний ребенок замерз в сугробе. Сейчас обстоятельства его гибели устанавливает следствие, сообщает СУ СК по региону.

Днем 2 декабря два мальчика играли во дворе дома по улице Чкалова. По предварительным данным, они строили горку из снега, делая в ней проходы. Один из детей уехал с родителями. Когда они вернулись, то увидели, что второй ребенок до сих пор находится в сугробе. Взрослые достали мальчика, вызвали скорую помощь. Врачи пытались спасти ребенка, но он скончался.

Следователи не исключают вариант, что мальчик провалился в сооруженный в сугробе проход и не смог выбраться. Ребенок из полной и благополучной семьи, на учете не состоявшей. Для выяснения причин гибели мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.