В Нижегородской области произошло ДТП с катафалком

В Вачском районе Нижегородской области утром произошло ДТП с участием автобуса ритуальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительной информации, на 7 километре шоссе Новоселки - Пристань Жайск столкнулись легковой автомобиль и автобус, участвовавший в похоронной процессии.

За рулем авто находилась женщина 1955 года рождения. Сообщается, что при повороте она не выбрала безопасную скорость, вследствие чего машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

Водителя легкового автомобиля доставили в центральную районную больницу с телесными повреждениями, также за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса. Медики осмотрели их, но обошлось без госпитализации.