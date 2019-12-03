Жительницу Прикамья отправили в колонию за плохое воспитание детей

В Прикамье суд вынес обвинительный приговор жительнице города Чернушка за неисполнение обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей.

Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, осужденная проживала с двумя малолетними дочерьми в благоустроенной квартире и ненадлежащим образом выполняла обязанности по их воспитанию и содержанию. Так, судом было установлено, что женщина не соблюдала гигиенические нормы в отношении детей, относилась к их здоровью безразлично, злоупотребляла спиртными напитками и причиняла дочерям физические и психические страдания.

Суд приговорил виновную к одному году и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.