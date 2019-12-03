Дагестанец инсценировал свое похищение, чтобы не платить долги

Житель Дагестана инсценировал свое похищение, чтобы не платить многочисленные долги.

Как сообщает ТАСС, 30-летний уроженец села Львовское Бабаюртовского райна выехал из Каспийска на машине и исчез. Впоследствии этот автомобиль нашли в Карабудахкентском районе, но мужчину в ней не обнаружили. Однако в машине были следы борьбы и крови. МВД начало поиск пропавшего человека.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина имел большие долги и, чтобы их не выплачивать, инсценировал свое похищение.

Все это время он находился у родственников, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов.