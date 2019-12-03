В Петербурге из-за угрозы взрывов эвакуировали семь районных судов

В Петербурге из-за анонимных угроз проводится эвакуация шести районных судов.

Как сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Санкт-Петербурга, прекращена работа Выборгского, Петродворцового, Фрунзенского, Приморского, Невского, Куйбышевского и Октябрьского районных судов.

Анонимные угрозы поступают в суды с прошлой недели. Изначально неизвестные требовали с судов 120 биткоинов, сейчас на электронную почту судов просто приходят письма, что здания заминированы.

Каждый раз на место приезжают сотрудники экстренных служб, которые проверяют здания. Ранее опасных предметов в помещениях обнаружено не было.