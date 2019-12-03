Читатель прислал стихи своего отца о боевом крещении в сентябре 1943 года

Уважаемая редакция!

Часто читаю в "Родине" материалы о фронтовиках, присланные в редакцию детьми и внуками. Хочу в год 75летия Победы тоже помянуть моего отца Рэма Кульчицкого. В нашем домашнем архиве хранятся его документы, фотографии. И стихотворение, которое отец написал почти через сорок лет после своего первого боя. А принял он боевое крещение 2 сентября 1943 года на Украине, в районе села Каменка недалеко от города Изюм.

Перед боем в их пулеметной роте состоял 41 боец и 4 станковых пулемета "Максим". После боя остались 11 человек. Пятеро погибли, 25 были ранены.

Алексей Кульчицкий, Владимир

А было мне 17 лет и все в новинку.

Я вещмешок и пулемет взвалил на спину.

И в первом не было бою ни капли страха.

И романтизм во весь свой рост

вставал из праха.

Но полегло друзей-ребят в атаке с хода

В тот первый день календаря

в ночь на второе сентября

Две трети роты.



А во втором в поклоне пням спина немела.

Я был в бою второго дня самым несмелым.

Но постепенно привыкал. К восьмому бою

Я наконец-то снова стал самим собою.

Пришло, как пониманье гроз,

преодоленье страха

И романтизм во весь свой рост

вновь встал из праха.



И я вошел в военный труд. Умойсь, пехота,

На просвинцованном ветру кровью и потом.

Но был на месте генштабист. Совсем без шуток

Ругнувшись с горя "Мать твою..."

Он подсчитал - солдат в бою

Лишь восемь суток.

Он должность исполнял свою

и знал заранее,

Что буду я в восьмом бою убит иль ранен.



И вот восьмой, последний бой. И в узел нервы.

И шли, и шли к передовой резервы.

И в ту же ночь на высоты обратном скате

Меня, забрав мой пулемет, сменил приятель.

Ему идти в свой первый бой, что зол и жуток,

А мне успеть вернуться в строй

за восемь суток.



Я кровь, что падала на след,

прикрыл ботинком.

Был так прекрасен белый свет,

Мне было 18 лет,

А смерть - в новинку.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда вернёте буковку Ё?

Не знаю, каким ветром занесло в наш далекий северный городок "Родину", но, зайдя на почту, я сразу приметил необычный журнал. Мне всегда была интересна история России, журнал я купил, полистал и огорчился. Нет, не содержанием, все очень интересно и авторский коллектив очень уважаемых докторов и кандидатов, но позвольте спросить, а когда Вы вернете буковку Ё в тексты.

Уже пора. Да и с чтением не надо напрягаться и доосмысливать.

Читатель с большим стажем Георгий

Бодайбо