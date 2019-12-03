Читатель прислал стихи своего отца о боевом крещении в сентябре 1943 года

Уважаемая редакция!
Часто читаю в "Родине" материалы о фронтовиках, присланные в редакцию детьми и внуками. Хочу в год 75летия Победы тоже помянуть моего отца Рэма Кульчицкого. В нашем домашнем архиве хранятся его документы, фотографии. И стихотворение, которое отец написал почти через сорок лет после своего первого боя. А принял он боевое крещение 2 сентября 1943 года на Украине, в районе села Каменка недалеко от города Изюм.
Перед боем в их пулеметной роте состоял 41 боец и 4 станковых пулемета "Максим". После боя остались 11 человек. Пятеро погибли, 25 были ранены.
Алексей Кульчицкий, Владимир
А было мне 17 лет и все в новинку.
Я вещмешок и пулемет взвалил на спину.
И в первом не было бою ни капли страха.
И романтизм во весь свой рост
вставал из праха.
Но полегло друзей-ребят в атаке с хода
В тот первый день календаря
в ночь на второе сентября
Две трети роты.
А во втором в поклоне пням спина немела.
Я был в бою второго дня самым несмелым.
Но постепенно привыкал. К восьмому бою
Я наконец-то снова стал самим собою.
Пришло, как пониманье гроз,
преодоленье страха
И романтизм во весь свой рост
вновь встал из праха.
И я вошел в военный труд. Умойсь, пехота,
На просвинцованном ветру кровью и потом.
Но был на месте генштабист. Совсем без шуток
Ругнувшись с горя "Мать твою..."
Он подсчитал - солдат в бою
Лишь восемь суток.
Он должность исполнял свою
и знал заранее,
Что буду я в восьмом бою убит иль ранен.
И вот восьмой, последний бой. И в узел нервы.
И шли, и шли к передовой резервы.
И в ту же ночь на высоты обратном скате
Меня, забрав мой пулемет, сменил приятель.
Ему идти в свой первый бой, что зол и жуток,
А мне успеть вернуться в строй
за восемь суток.
Я кровь, что падала на след,
прикрыл ботинком.
Был так прекрасен белый свет,
Мне было 18 лет,
А смерть - в новинку.
Когда вернёте буковку Ё?
Не знаю, каким ветром занесло в наш далекий северный городок "Родину", но, зайдя на почту, я сразу приметил необычный журнал. Мне всегда была интересна история России, журнал я купил, полистал и огорчился. Нет, не содержанием, все очень интересно и авторский коллектив очень уважаемых докторов и кандидатов, но позвольте спросить, а когда Вы вернете буковку Ё в тексты.
Уже пора. Да и с чтением не надо напрягаться и доосмысливать.
Читатель с большим стажем Георгий
Бодайбо