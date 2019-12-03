Станислав Любшин в стиле героев Данелии посоветовал: "Не надо брать чужого Деда Мороза", - когда хозяйка небольшого грузинского ресторанчика, услышав русскую речь, попыталась подарить мне куклу ростом с трехлетнего ребенка. Как первый символ приближающегося Нового года. И знак легендарного гостеприимства. Мы были в Тбилиси, и через два шага на третий наблюдали парадокс: чем хуже становятся политические отношения, тем добрее ведут себя люди.

В Грузии в Русском театре им. Грибоедова на Днях российского кино можно было убедиться, какие чудеса сегодня творит культурная дипломатия. В небе - самолеты прямыми рейсами не летают. На земле - в гостиничном номере в центре Тбилиси телевизор лучше не включать, столько "нового" о России узнаешь... Политический контекст - ледяной. Экономический - почти трагический: грузинская экономика теряет сотни миллионов долларов из-за остановившегося потока российских туристов. А человеческий "фактор", лучше всего заметный в театре, - впечатление такое, что все это только создает защитный купол повышенного внимания к российской культуре.

На вечер памяти режиссеров Георгия Данелия и Марлена Хуциева с участием российских звезд, открывший Дни нашего кино в Грузии, билетов было не достать. В большом зале с тремя ярусами лож - ни одного свободного места. На показах российских фильмов - полные залы.

Что так подогрело интерес? Кроме любви к режиссерам, уроженцам Тбилиси, жившим в Москве, получившим звания народных артистов СССР и ставшим гордостью как российской, так и грузинской культуры? Не тот ли еще факт, что с июня фильмы в кинотеатрах Тбилиси идут только на грузинском и английском языках, а свободно говорит на русском сегодня почти треть населения Грузии?

Но это в кинотеатрах. На театры же табу не распространяется!

Принимал Дни российского кино в Тбилиси Русский драмтеатр им. Грибоедова. Про его директора Николая Свентицкого говорят, что он проводит в театре по двадцать пять часов в сутки. А "оставшиеся" с двадцать шестого по тридцать второй час - на гастролях, в самолетах и поездах с театром. Ведь Тбилисский русский грибоедовский - не только один из самых старейших русских театров за рубежом (который в следующем году отметит 175-летие), но и один из самых гастролирующих. И вот в дни ереванских гастролей грузинского русского театра на его двух театральных сценах шли российские фильмы и устраивались встречи с их создателями.

Почтить память Георгия Данелии и Марлена Хуциева, ушедших от нас в этом году, из Москвы в Тбилиси прилетела делегация российских кинематографистов, чьи биографии и жизни оказались связаны с их именами. Станислав Любшин, которому устроили в тбилисском театре громовую овацию, - единственный из актеров, снимавшийся в главных ролях и у Данелии, и у Хуциева, рассказал неизвестные подробности создания фильмов "Застава Ильича" и "Кин-дза-дза". Дмитрий Харатьян поведал, как чуть было не сыграл у Хуциева Пушкина - пробы молодого актера режиссеру понравились, но вот фильм так и остался неосуществленным замыслом. Актриса Ольга Машная вспомнила, каким Данелия был педагогом, а Валентина Титова, сыгравшая у Данелии (вместе с мужем Владимиром Басовым) в небольшом эпизоде, объяснила, почему режиссер больше ее не снимал. Народный артист СССР и Грузии кинорежиссер Эльдар Шенгелая предложил установить звезду в Тбилиси Данелии и Хуциеву, - "и тогда мы принесем дань этим великим грузинам, ведь такие творцы никогда не умирают - будут жить вечно, пока мы смотрим их фильмы и помним о них".

После фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза" слово "ку" понимают во всех странах мира. Станислав Любшин и Леван Габриадзе. Фото: Из архива Ирины Корнеевой

Тбилисские артисты подготовили незабываемые музыкальные страницы, и песни из любимых кинофильмов прозвучали грузинским многоголосьем, - особенно хороши были Давид Гвелесиани и группа "Арили".

Вдова Георгия Данелии Галина Данелия в конце потрясающего по душевности, юмору и теплоте вечера, как и большинство присутствующих в зале, не сдерживала слезы. А после киноконцерта вместе с участниками принимала благодарные отзывы: "Спасибо огромное! Невероятное тепло разливалось в зале", "Пели, радовались, смеялись и плакали... Восхитительный вечер" - и это только самые скромные из эпитетов, которые выслушали и прочитали российские артисты...

Свободно на русском языке сегодня говорит почти треть населения Грузии

Главным организатором проекта выступил киновед и продюсер Вячеслав Шмыров, его партнером - директор Тбилисского русского драматического театра имени А. С. Грибоедова и международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" Николай Свентицкий.

Из первых уст

Вячеслав Шмыров, продюсер, киновед, художественный руководитель проекта

Российские актеры в эти дни в Тбилиси не встретили ни одного недоброжелательного взгляда, наоборот, их в такой любви искупали! А вы, как организатор, столкнулись с каким-то противодействием или негативом?

Вячеслав Шмыров: Каждый год, в течение десяти лет, как мы проводили Недели российских фильмов, нам говорили: будут митинги. В парламенте не та обстановка... И каждый раз нас это не касалось. За все это десятилетие с пикетированием наших фестивалей мы сталкивались только один раз. Несколько лет назад перед входом стояли три или четыре молодых человека. Мы с ними поговорили, и они как-то очень быстро свернули свои плакаты. А потом была церемония закрытия нашей Недели, зал был переполнен, и я под впечатлением того пикета выступил с речью, где спросил присутствующих в зале: "Мы с вами многие годы не общались. Вы хотите, чтобы этот карантин продолжился? Чтобы мы еще на десятилетие отложили встречу с нашими мастерами кинематографа?" И зал дружно закричал: "Нет!" Это же Грузия. Здесь когда был показ фильма Сергея Соловьева "Анна Каренина", даже бабушка Саакашвили пришла посмотреть. Фильмы - это очень сильное дипломатическое средство.

Сколько послов пришло в этом году на Дни российских фильмов в Грузии?

Вячеслав Шмыров: Семь послов. И посольские жены.

Три товарища в "Заставе Ильича" Хуциева: Валентин Попов, Николай Губенко и Станислав Любшин. Фото: Из архива Ирины Корнеевой

В этом году впервые Дни российского кино прошли в Русском театре имени Грибоедова. Открывали для себя новые сферы и жанры?

Вячеслав Шмыров: Пять лет мы в Тбилиси не работали, хотя проводили разные проекты на территории Грузии - в Батуми и Кутаиси. Мы делали фестивали российского кино и кино бывших республик СССР. Такая пауза в Тбилиси возникла, потому что у нас отпал прежний партнер, мы не могли найти нового, и мы как бы потеряли ключ к аудитории. А с Русским драматическим театром имени Грибоедова, директором Николаем Николаевичем Свентицким и его "Русским клубом" мы знакомы очень давно. Это общественное объединение. Они выпускают ежемесячный журнал, называется "Русский клуб". Издают серию книг: Немирович-Данченко в Грузии, Высоцкий в Грузии и так далее. Я помню, когда умер Рязанов, первый вечер памяти на 40-й день в Грибоедовском театре сделал тот же "Русский клуб". И был Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе... Ни одна республика, при всей любви к Рязанову, этого не сделала. А в Грузии это было. Здесь можно увидеть ту интеллигенцию, которую в Москве уже не часто встретишь... Но молодежь, конечно, будет уже другой... Так вот после того, как возникла идея сделать в большом зале вечер памяти Хуциева и Данелия, сразу возник как бы паровоз в кинопрограмме, а кинопоказы - как такие вагончики... У Николая Свентицкого преимущественно театральная аудитория. Она очень откликается на то качественное, интеллигентное кино, которые мы в данном случае привезли. А это и "Лето" Серебренникова, и "Одесса" Тодоровского, и "Ван Гоги" Ливнева. Но мы стремились к разнообразию программы, у нас была и развлекательная комедия "Как новый", где главную роль сыграл артист Тбилисского театра имени Марджанишвили Михаил Гомиашвили.

Кто с российской стороны откликнулся, пошел навстречу?

Вячеслав Шмыров: Минкультуры. Год был сложный, мы могли этот грант потерять из-за последних разных моментов. И мы получили политическую поддержку Министерства иностранных дел, что очень важно. Потому что Грузия вышла из всех договоров СНГ. С Грузией у России нет дипломатических отношений; можно жить так, как будто Грузии нет. В то же время она есть, потому что это соседняя страна.

Потерять эту поддержку было легко - сказать, что деньги на что-то другое нужны, они нас не любят и давайте не будем. Но МИД сказал, что нет, мне дали бумагу, и благодаря этой бумаге минкультуры нам продлило грант.

Какая аудитория вашего фестиваля? Ведь молодые грузины уже не говорят по-русски.

Вячеслав Шмыров: За последние 30 лет для новых поколений Москва перестала быть центром мира. Это пожилые таксисты вам скажут: у меня сестра замужем за русским, мы с братом учились в Москве... Сейчас совсем другая ситуация. Я в этом году возобновил в Москве кинофестиваль "Московская премьера" уже в международном формате, в формате стран бывшего Советского Союза. У меня было восемь участников в конкурсе, из которых только один закончил ВГИК, и то это мой сверстник - Юсуп Разыков, которому за пятьдесят. А молодые предпочитают уже учиться либо в национальных киношколах, либо в западных. Всем очевидно, что необходима культурная экспансия, культурная доминанта. В некотором смысле, себя надо красиво предлагать - с тем, чтобы театры приезжали, чтобы выставки были, кинофестивали. Чтобы создавались события, чтобы приехал Любшин, или Харатьян, или Галя Данелия, на чьи имена есть невероятный отклик. Совершенно другая материя возникает, когда молодежи говоришь: Любшин - это "Кин-дза-дза"...

Следующий год российское кино также будет гостить в Театре Грибоедова?

Вячеслав Шмыров: Мы нашли формулу работы. В Грузии очень разрозненные информационные потоки. Ты попал не туда, ты был вчера, - а мы тебя не видели. Хотя человек прошел мимо. Значит, надо попасть в правильный информационный поток. Мы с грибоедовцами эту формулу работы нашли. На будущий год будем делать такой же большой вечер. Возможно, он будет посвящен пятилетию ухода из жизни Эльдара Рязанова. Потому что Рязанов десять лет назад нас возглавил (Российский кинофестиваль в Грузии. - Прим. ред.), и Рязанов меня выбрал в качестве программного директора, чем я очень горжусь. Даже какой вечер сделать - технология. Приглашение Станислава Любшина - это тоже часть технологии. Потому что мы понимаем: отреагируют, придут. Это будет восторг. А сколько у нас таких артистов? Пять человек.

Для меня так вообще он один-единственный... Какие-то театральные страницы будут? Или пойдете только по генеральной линии кино?

Вячеслав Шмыров: Нам важнее привозить в Грузию новое российское кино. Мы увидели отклик на имена. Будем расширять молодежное поле, надеемся показывать российский короткий метр. А, может быть, и не только российский.