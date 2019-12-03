В суды запретят приходить в одежде с оскорбительными надписями и рисунками

Посетителям будет отказано в проходе в здания российских судов, в случае, если они придут в одежде, на которой будут надписи или рисунки, "оскорбляющие человеческое достоинство и нравственность, а также свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти". Такое новшество содержится в проекте правил поведения посетителей в зданиях суда, одобренном президиумом Совета судей (документ имеется в "РГ"). Стоит отметить, что в силу эти правила вступят только после утверждения Советом судей на пленарном заседании. Пока это только одобренный проект.

Согласно "судебному дресс-коду", в допуске в суд будет отказано гражданам, имеющим "оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нравственность внешний вид". Конкретнее - в здание суда не получится войти посетителям в летней одежде - шортах, купальниках, парео, пляжной обуви и тп. Недосягаемыми судебные заседания станут и для лиц в грязной одежде, а также для тех, кто откажется судебным приставам на входе предъявить документы или пройти досмотр вещей.

Нежелательно будет приходить в суд с животными. Исключение сделано лишь для граждан, пользующихся услугами собак-поводырей.

Напомним, во вторник в Москве открылось пленарное заседание Совета судей. Один из резонансных вопросов, который рассматривается на нем, - это подготовка новых типовых правил пребывания посетителей в судах.

В 2018 году более 40 тысяч граждан были оштрафованы за то, что нарушали правила поведения в судах - скандалили с приставами и судьями.