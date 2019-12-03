Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2019 года № 83-ЗАО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 21 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и каждый год планового периода

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Фонд) на 2020 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23570294,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 5742345,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17284949,1 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 383000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23570294,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 958000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24841648,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 5953013,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18322655,8 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 405980,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 26080390,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 6174319,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 19318168,3 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 427903,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 24841648,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1015480,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 26080390,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 1070316,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по основным источникам:

1) в 2020 году в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и (или) предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда, предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020 год в сумме 1895600,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1998764,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2099332,0 тыс. рублей (без учета средств, указанных в абзаце третьем пункта 2, пункте 3 части 2 настоящей статьи).

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Утвердить нормированный страховой запас Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2020 год в сумме 160000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 160000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 160000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных Фондом в 2019 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2020 года межбюджетных трансфертов, полученных Фондом в 2019 году из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа в части базовой программы обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в окружной бюджет.

3. Установить, что остатки средств, не использованные на 01 января 2020 года и возвращенные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

4. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные на 01 января 2020 года, направляются в 2020 году на те же цели.

5. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные при исполнении бюджета Фонда в 2020 году сверх объемов, установленных настоящим Законом, направляются на увеличение соответствующих расходов бюджета с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



