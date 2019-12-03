Заседание исполкома WADA 9 декабря перенесено в Лозанну

Заседание исполкома WADA, которое состоится 9 декабря и на котором будет рассмотрен статус Российского антидопингового агентства, было перенесено из Парижа в Лозанну. Как сообщает портал Inside the games, причина такого решения - грядущие забастовки во Франции, которые могут создать серьезные транспортные проблемы.

На четверг запланированы массовые протесты, направленные против предлагаемого властью проекта пенсионной реформы. В числе протестующих будут работники аэропортов, железных дорог, а также преподаватели и студенты.

Ранее свой вердикт вынес комитет по соответствию WADA, который предложил признать РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства. Комитет WADA рекомендовал исполкому организации ряд жестких мер против российского спорта, в частности, запретить на четыре года спортсменам выступать под национальным флагом и принимать на своей территории крупные международные соревнования.