Новости

Зеленский утвердил неотложные меры по энергобезопасности Украины 08:00
Варламов стал первой звездой в матче против "Детройта" 07:51
Эксперты опровергли, что жир "горит" только после 30 минут тренировки 07:41
Спикер рады заявил о существовании на Украине лишь одного народа 07:33
Заседание исполкома WADA 9 декабря перенесено в Лозанну 07:31
Активист Майдана пожаловался на отношение к нему жителей Германии 07:25
Cпутник НАСА нашел на Луне обломки индийского аппарата "Викрам" 07:20
Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам 06:57
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли шесть человек 06:51
Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начали покупать дома 06:45
Два человека пострадали при взрыве в столице Индонезии 06:29
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США 06:16
Жители Алеппо получили гуманитарную помощь от Минобороны РФ 05:56
На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар 05:43
В один день в Приамурье родились пять пар двойняшек 05:42
Жителям Сиднея из-за смога посоветовали не выходить на улицу 05:26
В Забайкалье установили личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом 05:25
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами 05:14
Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей 04:59
В Хабаровске осудят мастера маникюра, вырывавшую ногти клиентам 04:57
В США скончался историк и лауреат Пулитцеровской премии Роберт Мэсси 04:48
В Якутии пьяный отчим жестоко избил четырехлетнего ребенка 04:31
В Забайкалье на мосту, где упал автобус, пройдет акция памяти 04:27
Взрыв произошел на заводе в китайской столице 04:26
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома 04:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе 2-8 декабря
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
Задайте вопрос главе синодального отдела РПЦ Владимиру Легойде
03.12.2019 07:31
Рубрика: Спорт

Заседание исполкома WADA 9 декабря перенесено в Лозанну

Текст: Максим Домчев

Заседание исполкома WADA, которое состоится 9 декабря и на котором будет рассмотрен статус Российского антидопингового агентства, было перенесено из Парижа в Лозанну. Как сообщает портал Inside the games, причина такого решения - грядущие забастовки во Франции, которые могут создать серьезные транспортные проблемы.

Лавров призвал не делать поспешных выводов насчет рекомендаций WADA

На четверг запланированы массовые протесты, направленные против предлагаемого властью проекта пенсионной реформы. В числе протестующих будут работники аэропортов, железных дорог, а также преподаватели и студенты.

Ранее свой вердикт вынес комитет по соответствию WADA, который предложил признать РУСАДА несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства. Комитет WADA рекомендовал исполкому организации ряд жестких мер против российского спорта, в частности, запретить на четыре года спортсменам выступать под национальным флагом и принимать на своей территории крупные международные соревнования.

Спорт Спортивная жизнь Спортивные организации ВАДА Допинговые скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о штрафах за отказ хранить персональные данные в РФ
Захарова призвала Украину гарантировать жителям Донбасса их права
В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии
В Оренбурге завели уголовное дело после обрушения автомобильного моста
Кремль рассказал о вероятной реакции Путина на вопрос Зеленского про Крым