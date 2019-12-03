Жителям Сиднея из-за смога посоветовали не выходить на улицу

Густой смог окутал центральные и юго-западные районы Сиднея. Дым от лесных пожаров сохранится над городом в течение всего дня. Поскольку уровень загрязнения воздуха продуктами горения сейчас высокий, жителями мегаполиса советуют как можно меньше времени находиться на улице.

"В случае осложнений респираторных заболеваний нужно немедленно обращаться к медикам", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона.

На восточном побережье Австралии продолжает гореть лес. Зафиксированы 119 пожаров, 48 из них остаются нелокализованными. Об этом сообщает ТАСС.

К эвакуации готовятся населенные пункты, расположенных в 200 км к югу от Сиднея. Тушат огонь почти две тысячи человек, задействованы сотни единиц спецтехники, включая 90 самолетов.