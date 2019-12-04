Закон Алтайского края от 3 декабря 2019 года № 103-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее - Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 34709200,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 34621300,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 34709200,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда:

а) на 2021 год в сумме 36787700,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 36699800,3 тыс. рублей;

б) на 2022 год в сумме 38781685,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 38693785,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 36787700,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 38781685,8 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда, нормативы распределения доходов в бюджет Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов:

1) в 2020 году согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Бюджетные ассигнования, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются Фондом на цели, определенные приложениями 4 и 5 к настоящему Закону.

3. Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда сверх сумм, установленных статьями 1 и 3 настоящего Закона, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2020 год.

4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Алтайского края, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, осуществляется с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон и с отражением указанных расходов в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2020 год.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Остатки на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2020 года (за исключением остатков средств, не использованных по состоянию на 1 января 2020 года и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством), а также доходы, полученные от поступления средств обязательного медицинского страхования при исполнении бюджета Фонда в 2020 году сверх суммы, установленной настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Остатки средств нормированного страхового запаса, сформированные для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования и не использованные по состоянию на 1 января 2020 года, направляются на указанные цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, потребность в которых подтверждена, используются Фондом в 2020 году на завершение расчетов в соответствии с целями предоставления, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, возвращаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет Фонда, источником которых являлась субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов ежегодно в сумме 4280000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Алтайского края, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



