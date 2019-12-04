Анна Кузнецова подписала соглашение с детским омбудсменом Казахстана

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ подписала меморандум о защите прав детей с коллегой из Казахстана.

Анна Кузнецова и Аружан Саин заключили меморандум о взаимопонимании и взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка. Он предусматривает развитие международного сотрудничества в этой области.

Соглашение подписано "с целью эффективного осуществления конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, предусматривающей обеспечение права детей на достойный уровень жизни и защиту от всех форм насилия и дискриминации", отметили в пресс-службе Анны Кузнецовой.