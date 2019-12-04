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Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок

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    04.12.2019, 18:32
Текст:   Юлия Авакова

Актеры Бенедикт Камбербэтч и Кейт Бланшетт в числе других медийных личностей посетили благотворительный рождественский концерт, организованный при лондонской церкви св. Якова (The Fayre Of St James's Christmas Carol Concert). Самым интересным, однако, было не само присутствие известных гостей, а выступление Бенедикта Камбербэтча.

Фото: twitter.com/bbcdoctorwho
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Британский актер огорошил собравшихся чтением отрывков из своей, судя по всему, будущей книги, ни названия, ни дату выхода которой он общественности не сообщил. Зато указал на то, что пришедшие стали свидетелями первого публичного чтения этого произведения (редколлегия издательства, естественно, не в счет). При этом внятно сформулировать то, о чем пишет Камбербэтч, оказалось не так уж просто.

Диктор радио назвала услышанное "потоком сознания" и добавила, что содержание продекламированного отрывка отдаленно перекликалось с тематикой благотворительной ярмарки - человек появляется на свет, начинает постепенно осознавать свою субъектность, а затем и принадлежность к более крупному сообществу.

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