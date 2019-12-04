Громоздкие индийские танки Arjun так и не стали достойной заменой Т-55

Выпускаемые индийской военной промышленностью танки Arjun должны были стать основными и заменить находившиеся на вооружении устаревшие образцы, в частности Т-55.

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You can clearly understand the size difference between the Arjun MBT and T-55 #Russia . Whereas #US proved low observable structure can't save you from wrath of advanced technology, with cutting edge tech they too can be a game changer in suitable environment. pic.twitter.com/Uyn9MZZ23D — Vinod DX9 (@VinodDX9) December 2, 2019

Однако эти грандиозные планы так и не удалось воплотить в жизнь. Названная в честь героя древнеиндийского эпоса "Махабхарата" боевая машина оказалась громоздкой и ненадежной. У нее был обнаружен целый букет "хронических болезней", которые, несмотря на внушительный срок создания и эксплуатации в войсках, так и не удалось полностью излечить.

В Сети появилась фотография, сделанная несколько лет назад, она дает возможность сравнить размеры Arjun и бронированного ветерана Т-55. В случае с индийским танком большие размеры и солидный вес (58 тонн) не привели к значительному повышению защищенности.

В настоящее время разработчики вынуждены навешивать на основную броню комплекты динамической защиты, модернизировать другое оборудование. В результате, по некоторым данным, масса теперь достигает рекордных 67 тонн.

При этом Arjun по-прежнему уступает многим зарубежным образцам, например китайскому Тип 99А или российскому Т-90МС, при этом все резервы по дальнейшей его модернизации практически полностью исчерпаны.