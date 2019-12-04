Китай выразил протест против вмешательства США в проблемы Синьцзяна

Законопроект, как отмечают в Пекине, представляет собой не что иное, как грубую инсинуацию и искажение фактов в отношении реальной ситуации в сфере прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также безосновательное и неприкрытое очернение усилий Китая в деле дерадикализации и борьбе с терроризмом. Это агрессивный выпад в сторону политики китайского правительства по управлению Синьцзяном и серьезное нарушение базовых принципов международных отношений. В связи с этим китайская сторона выражает резкое возмущение и решительный протест.

За последний год некоторые американские политики умышленно раздули проблемы вокруг Синьцзяна. Майк Пенс, Майкл Помпео, Марко Рубио, многократно высказывали необоснованные заявления. Они обнажили серьезные политические предрассудки некоторых высокомерных американских политиков и их политические попытки сдерживать развитие Китая под предлогом "прав человека".

Дело Синьцзяна - это внутреннее дело Китая. Вопросы, связанные с СУАР, по факту не относятся к категориям "права человека", "национальность" или же "религия". На протяжении многих лет Синьцзян является главным фронтом Китая по борьбе с терроризмом.

Борьба с терроризмом в СУАР не связана с определенным регионом, национальностью или религией. Китайское правительство прилагает усилия для того, чтобы предотвратить ситуацию, в которой борьба с терроризмом могла бы ограничить население Синьцзяна в правах. Действия властей полностью соответствует законам Китая и принципам борьбы международного сообщества с терроризмом и радикализмом. Благодаря этому на протяжении последних трех лет в Синьцзяне не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с террором. СУАР, получивший прямую поддержку со стороны более чем 25 миллионов представителей различных народностей в Синьцзяне, внес положительный вклад в дело не только региональной, но и глобальной борьбы с общей угрозой человечества.

С конца 2018 года более 1000 представителей различных стран, регионов и международных организаций, а также представители прессы, религиозных групп и научных кругов посетили Синьцзян. Все они высоко оценили работу по борьбе с терроризмом в СУАР, и подчеркнули, что стоит изучать и заимствовать опыт дерадикализации.