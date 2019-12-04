Космический грузовик Dragon доставит на МКС три тонны груза

Грузовой корабль Dragon доставит на Международную космическую станцию почти три тонны груза, а также созданный мексиканскими студентами малый спутник.

Dragon отправится на орбиту в среду, 4 декабря. Старт запланирован на 20:51 (мск) с космодрома на мысе Канаверал (США). Прогноз погоды благоприятный, вероятность отмены - всего лишь 10 процентов.

Космический грузовик принадлежит SpaceX. Компания планирует сохранить первую ступень ракеты Falcon 9, которая должна вернуться на баржу в Атлантическом океане. Dragon уже бывал на орбите в 2014 и 2017 году, напоминает РИА Новости.