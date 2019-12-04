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04.12.2019 07:25
Рубрика: Спорт

Кучеров принес победу "Тампе-Бэй" в матче против "Нэшвилла"

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров принес победу своей команде в матче против "Нэшвилла". Благодаря заброшенной шайбе лучшего игрока прошлого сезона, "молнии" победили в овертайме - 3:2.

Фото: AP / Ross D. Franklin
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Нынешний сезон для Никиты Кучерова пока складывается не так успешно, как предыдущий. Он стал набирать куда меньше очков, что можно объяснить сразу несколькими причинами - одна из которых - повышенное вниманием к себе со стороны игроков линии обороны соперников. Однако минувшей ночью "Нэшвиллу" все же не удалось справиться с россиянином.

В матче против "Нэшвилла" счет открыл защитник "молний" Виктор Хедман. Калле Ярнкрок после перерыва восстановил равенство в счете, но Ондрей Палат с передачи Кучерова снова вывел "Тампу-Бэй" вперед. В третьем периоде не попадавший в состав "хищников" в последних матчах Кайл Террис сумел перевести встречу в овертайм, где все решил бросок Кучерова, одним из ассистентов которому выступил защитник Михаил Сергачев.

Тем временем "Нью-Джерси Девилз" отправил в отставку главного тренера Джона Хайнса, который руководил командой более четырех лет. В 354 матчах под его руководством команда одержала 150 побед. В нынешнем сезоне "дьяволы" набрали всего 22 очка и идут на 15-й позиции на Западе. Именно этот наставник сильно ограничивал игровое время российского форварда Никиты Гусева.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ален Насреддин. Под его руководством минувшей ночью "дьяволы" проиграли "Вегасу" - 3:4. Гусев снова очков не набрал.

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