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Рубрика: В мире

Миллиардеры-основатели Google уходят с руководящих должностей

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Paul Sakuma Фото: AP Photo/Paul Sakuma
Фото: AP Photo/Paul Sakuma

Спустя более 20 лет после запуска Google из гаража в Menlo Park Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатели интернет-гиганта, ставшие миллиардерами, покидают свои руководящие должности в материнской компании Alphabet.

Фото: AP Photo/Mike Roemer
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Пейдж и Брин уходят с постов генерального директора и президента соответственно. Сундар Пичаи, нынешний генеральный директор Google и многолетний исполнительный директор компании, займет пост генерального директора Alphabet в дополнение к своей нынешней должности.

Пичай занял пост генерального директора Google в 2015 году в рамках программы реструктуризации деятельности компании, приведшей к созданию Alphabet. Брин и Пейдж уже дали понять, что будут активно участвовать в деятельности Google в качестве членов его совета директоров, акционеров и соучредителей. Они также сказали, что планируют проводить регулярные консультации с Пичаем

"Мы никогда не удерживались на руководящих должностях, когда думаем, что есть лучший способ управлять компанией. А Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент", - написали Пейдж и Брин в письме совету директоров Google. К слову, Пейдж, когда-то лицо компании, еще раньше в значительной степени отошел от публичной деятельности.

Соучредители будут продолжать работать в совете директоров Alphabet, сообщает CNN. Они также смогут сохранить контроль над компанией с помощью голосования (им принадлежит большинство акций концерна). Как отмечают эксперты, это практически гарантирует двум основателям компании способность в будущем влиять на направление деятельности Alphabet.

Фото: pixabay.com
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Перестановка руководителей внутри Google происходит в то время, когда компания подвергается все возрастающей проверке компетентных органов. Регуляторы и политики в США и Европе подвергли сомнению бюджет компании, методы обеспечения конфиденциальности данных и потенциальное влияние на общество. Одновременно руководством Google сталкивается с растущей напряженностью в отношениях со своими собственными сотрудниками. На прошлой неделе Google уволил нескольких работников за то, что они якобы нарушили политику безопасности данных компании и предали огласке информацию о деятельности компании. Некоторые сотрудники в ответ обвинили Google в попытках оказать давление на критиков методов работы руководства компании.

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