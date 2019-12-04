Президенты России и Сербии проведут в среду переговоры в Сочи

В среду, 4 декабря, в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с главой Республики Сербии Александром Вучичем, который будет находиться в РФ с рабочим визитом.

"Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональную и международную проблематику", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

Накануне визита в Россию Александр Вучич дал интервью Радио и телевидению Сербии, рассказав в ходе него, что с Владимиром Путиным он намерен обсудить ситуацию вокруг Косово и Метохии, положение на Западных Балканах, обменяться мнениями о происходящих процессах в Европе, Евразии и мире.

"Для нас имеет ключевое значение - продолжение диалога о двустороннем сотрудничестве после подписания торгового договора с Евразийским экономическим союзом, выяснение путей увеличения товарооборота между нашими странами", - подчеркнул сербский лидер.

Между тем посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между РФ и Сербией.

"Двустороннее взаимодействие вышло на беспрецедентно высокий уровень при особой интенсивности доверительного политического диалога. Российско-сербские отношения развиваются в полном соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве: как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, это работающий, действующий документ, который дает конкретные результаты", - заявил Боцан-Харченко, чьи слова приводит ТАСС.

"Отмечу традиционное, непоколебимое сотрудничество между Россией и Сербией в мемориальной сфере, в деле противодействия попыткам переписывания истории Второй мировой войны, попыткам глумления над нашими общими ценностями", - добавил он.