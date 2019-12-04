Москву парализовали 9-бальные пробки

Загруженность столичных дорог достигла уровня девяти баллов. Такие данные приводит сервис "Яндекс.Пробки".

Тяжелее всего сейчас водителям приходится на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на центральных набережных города. Например, движение практически полностью парализовано на Москворецкой набережной. А на внутренней стороне Садового кольца сплошной многокилометровый затор растянулся от Зубовского бульвара до поворота на Воронцово Поле.

Кроме того, значительные затруднения наблюдаются на большинстве вылетных трасс по направлению в область, а также на МКАД, где в обе стороны нельзя проехать между Каширским и Бесединским шоссе.

Ранее ЦОДД предупредил московских автомобилистов о снегопаде и призвал отказаться от использования личного транспорта.