"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику

Футбольный клуб "Спартак" выразил обеспокоенность массовыми задержаниями своих болельщиков в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Руководство команды опубликовало официальное заявление, в котором говорится, что клуб обеспокоен произошедшим.

Не остался в стороне "Спартак" и в ситуации с вынесенным решением суда в отношении заводящего фанатской трибуны Валерия Бевза, которому суд назначил административное наказание в виде штрафа в 5000 рублей и запрета на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

"Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - говорится в сообщении на официальном сайте.