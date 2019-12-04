В Москве эвакуируют три суда из-за звонка о минировании

В столице эвакуируют посетителей и сотрудников Мещанского, Тверского и Басманного районных судов Москвы. Причиной послужили анонимные звонки об угрозе взрыва.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Москве, у полиции данных о звонках и эвакуации судов нет. Между тем, ни один из номеров телефонов трех судов не отвечал в течение длительного времени.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что поступил звонок о заложенном взрывном устройстве в зданиях Мещанского, Тверского и Басманного районных судов Москвы. И было принято решение эвакуировать людей. По данным агенства, на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Первые сообщения о минировании судов в Москве начались 28 ноября. Пока ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Ведется поиск злоумышленника, угрожающего взрывом.