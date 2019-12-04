Новости

РФС следит за ситуацией с задержанием болельщиков "Спартака" 10:53
Ученые: Собаки понимают человеческий язык лучше, чем мы думали 10:53
Завершились предварительные испытания БТР и БМП на шасси "Бумеранг" 10:52
В Зауралье при пожаре в частном доме погибли отец с сыном и их гость 10:40
На окраине Улан-Удэ появилась юрта для обогрева 10:39
Рестайлинговым Lada 4x4 потребовалась доработка 10:36
В Норвегии потушили загоревшийся российский траулер 10:35
В Перми госпитализировали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 10:32
В Приморье за допрос с пристрастием задержали троих полицейских 10:29
После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело 10:27
В Джанкое возобновили движение общественного транспорта 10:25
В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка 10:20
Президент Ирана готов сразу начать переговоры с США, если снимут санкции 10:19
Как Русская гуманитарная миссия борется за популяризацию русского языка 09:55
В Бурятии машинист и его помощник украли семь тысяч литров топлива 09:47
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей 09:38
Во Владивостоке капитан 1 ранга ТОФ вымогал взятки у подчиненных 09:36
Ученый объяснил, грозит ли медведю с надписью "Т-34" смерть от голода 09:29
Военные объекты на Урале скрыли от "врага" с помощью радиопомех 09:23
Обновленный Hyundai Solaris для России: появилось первое изображение 09:20
На Сахалине циклон не помешал будущим выпускникам написать сочинение 09:02
Что ожидает в Антарктиде белорусских участников 12-й экспедиции 09:00
В Перми завели дело на мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 08:46
АвтоВАЗ пересмотрел цены и комплектации на Lada Vesta 08:33
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
Введение во храм Богородицы: что нельзя делать в праздник
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
04.12.2019 09:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Текст: Ирина Огилько

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Ранее в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы. С его счета в банке пропали деньги.

Фото: iStock
МВД: В России вчетверо выросли кражи с банковских карт

Как выяснили оперативники, одна из сотрудниц банка изменила владельца расчетного счета на своего знакомого. Но завершить операцию по обналичиванию грабители не смогли по независящим от них причинам.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со службой безопасности одного из крупных банков нашли и задержали подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пенсионера. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые взяты под домашний арест.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бундестаг осудил позицию Украины по "Северному потоку-2"
США не выдали визы делегации российского казначейства
Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США