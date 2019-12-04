В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.

Ранее в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы. С его счета в банке пропали деньги.

Как выяснили оперативники, одна из сотрудниц банка изменила владельца расчетного счета на своего знакомого. Но завершить операцию по обналичиванию грабители не смогли по независящим от них причинам.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со службой безопасности одного из крупных банков нашли и задержали подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пенсионера. Ими оказались сотрудница банка и ее сын.

При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 миллиона рублей, происхождение которых устанавливается.

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемые взяты под домашний арест.