Задержанный в Москве болельщик "Спартака" отправлен в Санкт-Петербург

Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга. Сообщается, что он является важным свидетелем по делу о драке фанатов в северной столице, которая произошла 12 мая.

Валерий Бевз был задержан в Санкт-Петербурге во время матча "Зенит" - "Спартак", который прошел в минувшее воскресенье. Молодого человека подозревали в том, что это именно он подстрекал трибуны на оскорбительные кричалки в адрес нападающего сборной России Артема Дзюбы.

Как сообщил "Чемпионату" директор фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов, Бевз побывал в отделении полиции, где на него был составлен протокол. Однако болельщик все обвинения в свой адрес не признал. После чего молодого человека отпустили, и он вернулся в Москву.

"Во вторник начали поступать сообщения, что Валеру разыскивает полиция, хотя никто ни от кого не скрывался. Сейчас, насколько я понимаю, Валера на Петровке, 38, его срочно экстрадируют в Петербург, якобы как свидетеля по уголовному делу. Говорят, что завтра отпустят обратно домой. Но разве не странно, что человека, у которого двое детей, просто так увозят в другой город", - рассказал Коршунов.