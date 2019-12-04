К поиску шхуны "Муксун" в Японском море подключится буксир ТОФ

Спасательный буксир Тихоокеанского флота "Алатау" будет задействован в поисках рыболовецкой шхуны "Муксун", пропавшей в ноябре в Японском море, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту второго ранга Николай Воскресенский.

Связь со шхуной потеряли еще 12 ноября, когда она перешла из Владивостока в бухту Светлая. Поиски силами ГУ МЧС Приморья результатов не дали. В итоге начальник спасательной службы обратился с просьбой о помощи к командованию ТОФ.

Предполагается, что "Муксун" может находится в районе острова Аскольд. Чтобы убедиться в этом, необходимо обследовать участок морского дна. Спасательный буксир ТОФ станет базовым судном для проведения этих работ. "Алатау" выйдет в море, как только позволят погодные условия в районе поиска.