Фильм "Решала. Нулевые" снят совсем не так, как первые две части, на "пацанские" кровавые драмы он совсем не похож. А похож больше всего, пусть и с некоторой натяжкой, на авантюрную комедию - тоже, естественно, "пацанскую", ведь действующие лица те же. Вернувшись на несколько лет назад, сценаристы поведали о дружбе уже знакомых героев - собственно, "Решалы" Кости и одного из главных антагонистов предыдущих картин Завгара. И таким образом пролили свет на специфику их отношений друг с другом и с некоторыми другими важными фигурами серии.

Костя - ещё никакой не адвокат, но уже удивительно смышлёный, хваткий и бойкий парень, ловчила, каких поискать - такой себе бурятский вариант Джимми МакГилла. Вместе с закадычным дружком они ищут способы навариться - и порой находят. Время от времени всё, понятно, идёт не так, и в какой-то момент это приводит к серьёзным проблемам. Это мы понимаем сразу: основные события сюжета излагает сидящий за решёткой Завгар, не скрывающий крайнего недовольства подельником.

Рассказ его полон своеобразного - такой, разумеется, придётся по вкусу не всем - юмора, присущего и первым "Решалам". А также - познавательных, богато иллюстрированных подробностей о не самых честных способах отъёма денег у населения и государства, активно применявшихся предприимчивым жульём в прошлом десятилетии. В отличие от своего знаменитого предшественника, Костя Уголовный кодекс отнюдь не чтит, что долго сходит ему с рук и не мешает жить в своё удовольствие. Опасность появляется с тыла: невнимательность к ближнему чревата самыми печальными последствиями, и этот урок "Решале" ещё предстоит выучить (что, он, судя по оригинальному фильму, и сделал - даже с чрезмерным усердием).

Смотрится новый "Решала" бодро, может похвастать уже зарекомендовавшими себя актёрами, по-настоящему забавными сценами и остроумными находками в диалогах, трогательным ностальгическим флёром в живописании совсем недавно завершившейся (отчего её отдалённость от нас сегодняшних чувствуется только острее) эпохи. И даже раздражающий эффект от саундтрека - а вы представляете, какую музыку предпочитает отображённый контингент - деликатно сведён к минимуму. Создатели бурятской бандитской франшизы сделали совсем не похожую на прежние работы и при этом вполне жизнеспособную вещь, и за это достойны только похвалы. Результат состоятелен не только как предыстория, имея автономную ценность.

Парадоксально, но именно это и оказывает фильму "Решала. Нулевые" медвежью услугу. Уникальный случай: самодостаточность ленты оказывается её главным недостатком. Дело в том, что "Решала" и "Решала 2", не раскрашивая мир в чёрную и белую краски, успевали сформулировать внятный моральный посыл. Посыл этот содержит простые, но обязательные в таких случаях для проговаривания истины: нарушать закон - плохо, связываться с криминальными авторитетами - опасно, быть дебилом и беспредельщиком - ужасно, а помогать дебилам и беспредельщикам, связываясь с криминальными авторитетами и нарушая закон - хуже всего. А вот в приквеле манифестации этих очевидных (только вот, к сожалению, не всем) императивов явно не хватает.

Потому что трагедия, в кульминационной части сюжета настигающая друзей (исключительно по их вине), имеет несоизмеримые последствия. С одной стороны, это позволяет сохранить общую легкомысленность тона. С другой, сценаристы сильно рискуют быть превратно понятыми зрителем, не имеющим представления о дальнейшей судьбе героев (а таких будет немало). Тем, конечно, больше причин такому зрителю продолжить знакомство с бурятским кинематографом. Но если взять свежего "Решалу" как отдельное произведение, это выглядит изъяном. И, увы, существенным.

3.5