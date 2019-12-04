В Комсомольске-на-Амуре выпало рекордное количество снега

За прошедшие сутки в Комсомольске-на-Амуре выпало 21,5 миллиметра осадков - это почти рекордное за последние пять лет число. Немногим больше - 24 миллиметра - было зафиксировано только в 2014 году.

"Снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах. В школах отменены занятия начальных классов. Несмотря на сбои в графиках, все автобусные маршруты вышли на линии, кроме маршрута № 5. Его работа будет возобновлена в ближайшее время", - сообщили в городской администрации.

По решению главы Комсомольска Александра Жорника, 5 декабря в городе пройдет внеочередной субботник. Убирать улицы вместе с работниками муниципалитета выйдет и сам Жорник.

Сегодня очисткой снега занимаются 46 единиц техники муниципальных предприятий, привлеченных организаций и управляющих компаний. На расчистке дворов занято более 350 человек. Ведется уборка центральных улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта.

Администрация города обратилась к руководителям предприятий, директорам учреждений и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой организовать уборку снега на своих территориях.