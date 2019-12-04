В Приморье двух браконьеров поймали с мясом пятнистого оленя

Государственные инспекторы ФГБУ "Земля леопарда" в ходе погони задержали двух нарушителей, у которых при себе были рюкзаки с мясом пятнистого оленя.

Как сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпрака Мария Окулова, сначала инспекторы обнаружили следы присутствия нарушителей. Последовав по ним, увидели двух мужчин, которые попытались скрыться.

Разделившимся на группы инспекторам удалось окружить злоумышленников и поймать их. Оба оказались жителями Хасанского района, на котором расположена "Земля леопарда", то есть хорошо знали, что охота на территории нацпарка запрещена.

Происхождение парного мяса пятнистого оленя, которое обнаружилось в рюкзаках задержанных, они объяснить не смогли. Но инспекторы сами нашли место разделки туши копытного, а в его останках - следы огнестрельного ранения.

Теперь подразделением дознания отдела МВД России по Хасанскому району по факту браконьерства проводится доследственная проверка.

Ежегодно декабрь и первая половина января - напряженная пора для инспекторов нацпарка. Перед новым годом растет активность браконьеров на особо охраняемых природных территориях. Отдел охраны "Земли леопарда" переходит на усиленный режим работы, который будет действовать до окончания праздников.