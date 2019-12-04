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04.12.2019 06:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье двух браконьеров поймали с мясом пятнистого оленя

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Государственные инспекторы ФГБУ "Земля леопарда" в ходе погони задержали двух нарушителей, у которых при себе были рюкзаки с мясом пятнистого оленя.

Как сообщила "РГ" специалист по связям с общественностью нацпрака Мария Окулова, сначала инспекторы обнаружили следы присутствия нарушителей. Последовав по ним, увидели двух мужчин, которые попытались скрыться.

В Приморье задержаны 18 браконьеров из КНДР

Разделившимся на группы инспекторам удалось окружить злоумышленников и поймать их. Оба оказались жителями Хасанского района, на котором расположена "Земля леопарда", то есть хорошо знали, что охота на территории нацпарка запрещена.

Происхождение парного мяса пятнистого оленя, которое обнаружилось в рюкзаках задержанных, они объяснить не смогли. Но инспекторы сами нашли место разделки туши копытного, а в его останках - следы огнестрельного ранения.

Теперь подразделением дознания отдела МВД России по Хасанскому району по факту браконьерства проводится доследственная проверка.

Ежегодно декабрь и первая половина января - напряженная пора для инспекторов нацпарка. Перед новым годом растет активность браконьеров на особо охраняемых природных территориях. Отдел охраны "Земли леопарда" переходит на усиленный режим работы, который будет действовать до окончания праздников.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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