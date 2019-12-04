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04.12.2019 10:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Российская газета" помогла установить светофор в Перми

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Пермский филиал "Российской газеты" одержал небольшую, но очень важную "инфраструктурную победу".
Фото: Константин Бахарев/РГ Фото: Константин Бахарев/РГ
Фото: Константин Бахарев/РГ

Более полутора лет и несколько газетных публикаций потребовалось, чтобы в краевой столице на перекрестке одной из главных городских магистралей - улице Луначарского на перекрестке с Матросова - наконец-то появился светофор.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Это пересечение улиц всегда было крайне травмоопасным - здесь с "завидной" регулярностью сбивали пермяков, мелкие ДТП происходили десятками. Дорога односторонняя и трехполосная и все ДТП происходили по одной схеме: два ряда остановились, третий - нет. Бум! - и очередная пенсионерка на капоте авто.

Чтобы расшевелить чиновников, сотрудники филиала организовали взаимодействие с депутатами Пермской городской думы, которые смогли пролоббировать установку светофорного объекта вне очереди.

Стоимость нового интеллектуального светофора с системой контроля транспортного потока - полтора миллиона рублей.

- Все трехполосные односторонние дороги обязательно должны быть оборудованы светофорами, - говорит руководитель департамента дорог и транспорта администрации Перми Максим Кис. - Мало того, стандарты предписывают даже на двухполосных делать островки безопасности на пешеходных переходах. Со временем все эти требования будут выполнены.

На открытии светофора собрались учащиеся находящейся неподалеку средней школы №6, общественники ТОСов, чиновники мэрии.

- Наверное, еще ни один светофор в Перми не открывали так празднично и торжественно, - отметил депутат Пермской городской думы Александр Буторин.

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