Руководство разреза в Кузбассе "в черную" добыли угля на 307 млн рублей

Обвинение в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере предъявлено руководителям угольного разреза в Новокузнецком районе.

Факт незаконной угледобычи выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) Кузбасского ЛУ МВД России. Транспортные полицейские установили, что уголь, который экспортировался по железной дороге, был добыт за границей горного отвода, определенной действующей лицензией. Граница оказалась нарушенной на 550 метров, а площадь нелегальной выработки превысила девятнадцать гектаров.

Следствие установило, что учредитель, директор и главный маркшейдер разреза вступили в преступный сговор с целью незаконного обогащения. Чтобы скрыть преступную деятельность, они создали дочернее предприятие с аналогичным названием и переоформили лицензию без участия в аукционе. За период с марта 2016 года по декабрь 2017-го "дочка" незаконно извлекла из недр 239 тысяч тонн угля, причинив государству ущерб более чем на 629 миллионов рублей. Доход же от незаконной предпринимательской деятельности превысил 307 миллионов рублей. Кроме того, при проведении вскрышных работ было незаконно вырублено 3,66 гектара леса - почти на два миллиона рублей.

- Руководителям угольного предприятия и главному маркшейдеру предъявлено обвинение по части второй статьи 171 Уголовного кодекса РФ - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и части третьей статьи 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело ушло в суд.