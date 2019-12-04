В Иркутской области водитель грузовика обрушил мост

В Приангарье под тяжестью проехавшего грузовика рухнул мост через реку.

Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, ЧП произошло в Киренском районе. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний водитель большегруза Scania, несмотря на установленный дорожный знак "Движение грузовых транспортных средств запрещено", пытался проехать по мосту через реку Макаровка.

- В результате конструкция моста обрушилась и он сейчас непригоден для проезда транспорта, - отметили в областной полиции.

В ведомстве также добавили, что из-за случившегося затруднено движение на 76 километре автодороги Усть-Кут - Киренск. Сейчас здесь дежурят экипажи ГИБДД - они регулируют дорожное движение и оказывают помощь водителям, в том числе и в виде обогрева.

Пока принимаются меры для ликвидации аварии, для владельцев легкового транспорта организован объездной маршрут через реку Макаровка.