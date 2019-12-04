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04.12.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области детей на школьную олимпиаду отвез пьяный водитель

Текст: Никита Зайков (Омск)

Следователи в Омской области начали проверку инцидента с пьяным водителем за рулем школьного автобуса. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, в данном случае могут быть выявлены признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Водитель вез детей на школьную олимпиаду утром 2 декабря. Около 9 часов сотрудники полиции остановила автобус трассе Харламово-Таврическое и предложили шоферу пройти тестирование на наличие алкоголя в крови. Тест показал наличие паров спиртного в количестве 0,219 миллиграмм на литр, что свидетельствует о невысокой степени опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления автобусом, детей пересадили в другой транспорт. На месте был составлен административный протокол. Теперь же речь может идти об уголовном деле. Следователи проверят, почему наличие паров алкоголя не было обнаружено в ходе предрейсового осмотра и насколько вообще перевозчик соблюдает правила безопасности перевозки пассажиров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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