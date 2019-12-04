Власти: Опекуны 36 детей из Кузбасса не присваивали их денег

Две приемные семьи, переехавшие в Московскую область из Кузбасса вместе с 36-ю взятыми на воспитание детьми, по словам представителя областного правительства, не присваивали денег, принадлежащих детям.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елену Пахомову, приемные семьи допустили нарушения порядка отчетности о расходовании денежных средств, принадлежащих детям, но не тратили эти средства на личные нужды.

Нарушения, допущенные специалистом органа специалистом опеки и попечительства Яшкинского района, были выявлены при проверке документов, которую провели по запросу специалистов из Московской области. В отношении специалиста, незаконно подписавшей разрешения на расходование денег, как сообщило СУ СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело. Пока идет расследование, упомянутая сотрудница отдела опеки продолжает работать, но отстранена от подписания документов. Об этом информагентству сообщила начальник районного управления образования Оксана Фольгенова.

Как сообщалось ранее, в понедельник замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина на Всероссийском форуме приемных семей раскритиковала органы опеки и попечительства Кузбасса, которые позволили матери и дочери, живущим вместе, взять на воспитание 36 детей. В ситуации пообещал разобраться уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. Вместе с тем власти региона характеризуют обе приемные семьи положительно.