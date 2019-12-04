Житель Архангельска нанес жене 115 ударов ножом после жалоб на насилие

В Архангельске участковый год не обращал внимание на жалобы местной жительницы, которая сообщала, что ее бьет гражданский муж. В итоге мужчина убил женщину с особой жестокостью, нанеся ей 115 ударов ножом.

Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области, самого домашнего тирана осудили на 18 лет. К уголовной ответственности также привлечен участковый, сейчас правда, он уже бывший. Его уволили из полиции после случившегося.

Следователи пришли к выводу, что если бы участковый инициировал проверки по жалобам женщины и инициировал бы возбуждение уголовного дела в отношении гражданского мужа, то женщина, возможно, была бы еще жива.

Сам экс-участковый на суде не признал предъявленные ему обвинения.

Октябрьский районный суд Архангельска приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.