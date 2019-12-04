В горах Сочи пройдет фестиваль Alpika Freeski Alpindustria Fest

13-16 февраля 2020 года сильнейшие горнолыжники России встретятся на трассах Альпики, чтобы принять участие в зимнем фестивале "АльпИндустрии" - Alpika Freeski Alpindustria Fest.

Это будет три дня высокогорного адреналина, лекций и apres-ski вечеринок! Кроме того, все участники фестиваля, катающиеся вне трасс, смогут посетить практические занятия по лавинной безопасности и альпинизму, которые проведет Ассоциация горных гидов России. Для них приготовили три типа соревнований: фрирайд, ски-альпинизм и гонка профессионалов. Во время феста состоится этап серии соревнований Freeride World Qualifier. Это состязание для профессиональных фрирайдеров, поэтому здесь ожидается настоящий экшен.

На фестивале AFAF пройдет также открытый чемпионат города Москвы по ски-альпинизму в индивидуальной и командной гонке. В России этот вид спорта пока не очень распространен, так что у зрителей будет шанс открыть, возможно, новое для себя направление.

Это очень интересная и захватывающая гонка, для участия в которой нужно обладать альпинистской базой знаний и умений, а также уметь работать с лавинным снаряжением и напарником на сложном снежном рельефе. Гонка для настоящих экспертов в своем деле!