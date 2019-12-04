Волгоградский бизнесмен осужден за неуплату налогов

Вступил в законную силу приговор Волжского городского суда по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - 99,5 миллиона рублей. Генерального директора одной из донских фирм осудили на три года лишения свободы в колонии общего режима.

В суде была подтверждена версия следствия, что на протяжении 2014 и 2015 годов руководитель предприятия уклонялся от уплаты налогов, подавая декларации с заведомо ложными сведениями о привлечении к выполнению субподрядных работ двух юридических лиц. В то время как работы выполнялись физическими лицами, и стоимость их работ не включалась в стоимость НДС. В результате накопился долг на сумму свыше 99,5 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе волгоградской прокуратуры, свою вину коммерсант не признал и просил суд апелляционной инстанции вынести оправдательный приговор. Однако областной суд оставил приговор Волжского городского суда без изменения.