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04.12.2019 13:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело об изнасиловании 11-летней девочки. Подозреваемый задержан, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

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- Возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемый задержан, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В интересах следствия иная информация по делу не разглашается.

Между тем, собственные источники "РГ" в правоохранительных органах подтвердили, что по подозрению в изнасиловании задержан 15-летний знакомый потерпевшей - ученик девятого класса одной из школ Златоуста.

Известно, что преступление было совершено в квартире. Однако обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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