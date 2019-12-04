На Урале подростка заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки

В городе Златоусте Челябинской области возбуждено уголовное дело об изнасиловании 11-летней девочки. Подозреваемый задержан, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело, подозреваемый задержан, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В интересах следствия иная информация по делу не разглашается.

Между тем, собственные источники "РГ" в правоохранительных органах подтвердили, что по подозрению в изнасиловании задержан 15-летний знакомый потерпевшей - ученик девятого класса одной из школ Златоуста.

Известно, что преступление было совершено в квартире. Однако обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.