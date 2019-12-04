Пуск нового авиатерминала в Челябинске расширит географию полетов

Терминал внутренних авиалиний челябинского аэропорта, строительство которого началось в середине прошлого года, пущен в эксплуатацию в тестовом режиме. Он уже принимает пассажиров, хотя официальное открытие впереди. Появление нового комплекса "просигналило" о возросших амбициях области.

Сооружение выделяется не только размерами (16,5 тысячи квадратных метров), но и ярким красным цветом. Взятый за основу проект, победивший в архитектурном конкурсе Archchel-2020, предполагал строительство комплекса, совмещающего под одной крышей секторы международных и внутренних авиалиний. Если смотреть с высоты полета, он должен казаться вытянутой в пространстве красной каплей расплавленного металла, чтобы подчеркнуть металлургическую сущность региона. Сданный терминал - только часть той капли.

Новоселье в здании состоялось, но приборка еще идет. Встречаются рабочие, которые что-то доделывают, убирают, расставляют. Настраивают эскалатор, а лифты пока замерли на месте. Бутики, ларьки, сувенирные лавки тоже постепенно продвигаются на второй этаж, проникают на неосвоенные площади. Даже в зале заседаний золотистые рамы без картин. Но в новых интерьерах уже сейчас ощущается размах, мощь и технологичность.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в прошлом году обслужил более 6,1 миллиона пассажиров. Переродившаяся внешне и внутренне воздушная гавань соседнего Челябинска со временем надеется принимать и отправлять в полет 4-4,5 миллиона человек. Город получит достойный аэродромный комплекс, который соответствует его амбициям, подчеркивает челябинский губернатор Алексей Текслер.

Сегодня коэффициент авиаподвижности в регионе - 0,47, это крайне низкий показатель, означающий, что среднестатистический южноуралец летает на самолете раз в два года. Задача - приблизить коэффициент к единице (один полет ежегодно), проиллюстрировал ситуацию языком цифр руководитель инфраструктурной компании "АЕОН" Роман Троценко.

С тем, что показатели сейчас невысоки, никто не спорит. В старых стенах за год пассажиропоток был на уровне 1,7 миллиона человек, полтора миллиона из которых - пассажиры внутренних авиалиний. Но новый терминал добавляет мощи - рассчитан уже на обслуживание 2,5 миллиона человек. К лету, уверенно говорит застройщик, будет пущен международный терминал, реконструкция которого идет. В результате аэропорт прирастет еще 14 тысячами квадратных метров и сможет обслуживать уже 3,5 миллиона авиапассажиров.

Что еще питает оптимизм сторонников наращивания трафика? На том, что необходимо развивать инфраструктуру, сходятся и руководство области, и дирекция компании "Новапорт Холдинг", под управлением которой находятся более полутора десятка региональных аэропортов, включая челябинский. Через пять лет, говорит гендиректор холдинга Сергей Рудаков, будет решаться вопрос о строительстве следующей очереди челябинской гавани. Но если бы знать раньше, что основная часть саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году будет перенесена из Челябинска в Санкт-Петербург, сразу можно было бы сконцентрироваться на других задачах, "перескочив" реконструкцию международного сектора.

Челябинск должен пожинать прелести своего выгодного географического положения, став точкой притяжения для транзитных бортов из Европы в Азию, считает Сергей Рудаков. Однако ныне южноуральцы сами часто вынуждены пользоваться транзитными рейсами, лететь через Москву. Доля московского направления составляет 61 процент. Она будет снижаться, заверяет руководитель холдинга. Приемлемой он видит показатель в 40 процентов, а близким к идеалу - не более трети рейсов.

Хорошей мотивацией к таким переменам, по мнению Рудакова, служит субсидирование перевозок, и в Челябинской области как раз всерьез взялись за развитие региональных маршрутов. Наблюдатели отмечают: субсидирование позволяет "прощупать" рынок, оценить эффективность авианаправлений, их состоятельность, "раскрутить" трафик, а потом уже переходить в обычный режим. По данным "Новапорта", в 2018 году через южноуральскую гавань прошли 16 тысяч субсидированных пассажиров, в 2019-м - 63 тысячи, в 2020-м ожидается 87 тысяч. По словам представителей областной администрации, в нынешнем году на условиях софинансирования из федерального бюджета субсидируются девять авиамаршрутов: в Казань, Самару, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. В 2020-м таких направлений станет больше: добавятся рейсы в Нижний Новгород, Омск, Волгоград, Новосибирск.

На фоне этих плюсов, впрочем, отмечается, что серьезным минусом является отсутствие в обновленном аэропорту своей авиакомпании. Речь об этом идет не впервые, но пуск нового терминала опять активизировал обсуждение. Перевозчик, базирующийся в Челябинске, по прогнозам, мог бы обслуживать до 1,5 миллиона человек. И превратить южноуральскую воздушную гавань в пересадочную точку в транзитном сообщении при таком раскладе несомненно проще. Тогда и прогнозы максимального наращивания трафика выглядели бы убедительнее.