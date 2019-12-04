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04.12.2019 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области кадеты жестоко избили второклассника

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована проверка инцидента в селе Долгодеревенском, где несколько кадетов избили второклассника, подкараулив его после школы. Устанавливаются все обстоятельства и личности напавших, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

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- Инцидент произошел в конце прошлой недели. Сначала сообщение о полученных ребенком травмах поступило из лечебного учреждения, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Затем с соответствующим заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего. Проверкой инцидента уже занимается отдел по делам несовершеннолетних. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По словам матери пострадавшего, по дороге домой на ее ребенка напали несколько ребят из старших классов. Они скопом налетели на школьника и начали его избивать. Однако никто из находившихся рядом десятиклассников и проходивших мимо взрослых не попытался это прекратить.

Впрочем, эту информацию еще предстоит проверить. Пока полиции доподлинно известно только то, что ребенка действительно госпитализировали с травмой головы и многочисленными ушибами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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